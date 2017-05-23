«Джиро д’Италия». 16-й этап. Гонщики поднимутся на Мортироло, Стельвио и Умбраиль
Сегодня состоится королевский этап «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с подъемом на вершины Мортироло, Стельвио и Умбраиль. Стельвио – наивысшая гора на этой «Джиро» («Чима Коппи»).
«Джиро д’Италия»
16-й этап
Роветта – Бормио
222 км
Профиль/Карта/Мортироло/Стельвио/Умбраиль
Начало – 11.48 по московскому времени (23 мая), трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 63.48,08
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,41
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,21
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 3,40
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,24
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 4,32
7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,59
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,18
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 6,01
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,03
11. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,43...
59. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.05,32...
87. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.39,43...
92. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.44,34...
114. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,38...
124. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.07,42...
132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.12,44...
135. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.14,05...
144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.10,01...
157. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.28,27...
165. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.36,32...
171. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.43,46
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