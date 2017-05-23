Сегодня состоится королевский этап «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с подъемом на вершины Мортироло, Стельвио и Умбраиль. Стельвио – наивысшая гора на этой «Джиро» («Чима Коппи»).

«Джиро д’Италия»

16-й этап

Роветта – Бормио

222 км

Профиль/Карта/Мортироло/Стельвио/Умбраиль

Начало – 11.48 по московскому времени (23 мая), трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 63.48,08

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,41

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,21

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 3,40

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,24

6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 4,32

7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,59

8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,18

9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 6,01

10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,03

11. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,43...

59. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.05,32...

87. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.39,43...

92. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.44,34...

114. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,38...

124. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.07,42...

132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.12,44...

135. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.14,05...

144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.10,01...

157. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.28,27...

165. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.36,32...

171. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.43,46