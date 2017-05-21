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    «Джиро д’Италия». 15-й этап. Гонщики проедут холмистый маршрут

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    Сегодня состоится 15-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут холмистый маршрут.

    «Джиро д’Италия»

    15-й этап

    Вальденго – Бергамо

    199 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.15 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 14-го этапа)

    1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 59.31,17
    2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,47
    3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,25
    4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 3,40
    5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,24
    6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 4,32
    7. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») – 4,55
    8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,59
    9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,28
    10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 5,36
    11. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,03...
    13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,43...
    49. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,18...
    78. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.20,38...
    86. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.31,30...
    115. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.43,33...
    121. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.48,37...
    135. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.56,05...
    138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.57,16...
    144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.00,56...
    166. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.15,23...
    169. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.17,27...
    172. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,41...
    175. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.26,43

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