Сегодня состоится 15-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут холмистый маршрут.

«Джиро д’Италия»

15-й этап

Вальденго – Бергамо

199 км

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Начало – 13.15 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 14-го этапа)

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 59.31,17

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,47

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,25

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 3,40

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,24

6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 4,32

7. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») – 4,55

8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,59

9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,28

10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 5,36

11. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,03...

13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,43...

49. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,18...

78. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.20,38...

86. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.31,30...

115. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.43,33...

121. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.48,37...

135. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.56,05...

138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.57,16...

144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.00,56...

166. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.15,23...

169. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.17,27...

172. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,41...

175. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.26,43