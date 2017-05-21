«Джиро д’Италия». 15-й этап. Гонщики проедут холмистый маршрут
Сегодня состоится 15-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут холмистый маршрут.
«Джиро д’Италия»
15-й этап
Вальденго – Бергамо
199 км
Начало – 13.15 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 14-го этапа)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 59.31,17
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,47
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,25
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 3,40
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,24
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) – 4,32
7. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») – 4,55
8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,59
9. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,28
10. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 5,36
11. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 7,03...
13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 7,43...
49. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,18...
78. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.20,38...
86. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.31,30...
115. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.43,33...
121. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.48,37...
135. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.56,05...
138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.57,16...
144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.00,56...
166. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.15,23...
169. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.17,27...
172. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.24,41...
175. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.26,43
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