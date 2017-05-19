Сегодня состоялся 13-й этап «Джиро д’Италия». Гонщики проехали 167 км по равнине. Как и днем ранее, победу одержал колумбиец Фернандо Гавирия.

«Джиро д’Италия»

13-й этап

Реджо-нель-Эмилия – Тортона

167 км

Профиль/Карта

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3.47,45

2. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время

3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)

4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)

5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)

6. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe)...

10. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...

14. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)...

16. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)...

23. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

24. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

29. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...

38. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

39. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)...

41. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

42. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...

50. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...

55. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...

60. Тибо Пино (Франция, FDJ)...

108. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,55...

125. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,06...

129. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)...

134. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,30...

153. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,09...

157. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)...

177. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)...

182. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,29

Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – не стартовал.

Общий зачет

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 56.28,53

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23

3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47

6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05

7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56

8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,59

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...

12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,07...

15. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,52

50. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,12...

88. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.13,32...

99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.25,07...

108. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.28,45...

119. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,31...

132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,17...

136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,28...

144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.46,08...

168. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,03...

170. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,32...

173. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.09,53...

176. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55