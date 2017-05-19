«Джиро д’Италия». 13-й этап. Гавирия вновь победил, Кузнецов – 10-й
Сегодня состоялся 13-й этап «Джиро д’Италия». Гонщики проехали 167 км по равнине. Как и днем ранее, победу одержал колумбиец Фернандо Гавирия.
«Джиро д’Италия»
13-й этап
Реджо-нель-Эмилия – Тортона
167 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3.47,45
2. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время
3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)
4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)
5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)
6. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe)...
10. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...
14. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)...
16. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)...
23. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
24. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
29. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
38. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
39. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)...
41. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
42. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
50. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...
55. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...
60. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
108. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,55...
125. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,06...
129. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)...
134. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,30...
153. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,09...
157. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)...
177. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)...
182. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,29
Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – не стартовал.
Общий зачет
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 56.28,53
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56
8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,59
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...
12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,07...
15. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,52
50. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,12...
88. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.13,32...
99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.25,07...
108. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.28,45...
119. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,31...
132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,17...
136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,28...
144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.46,08...
168. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,03...
170. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,32...
173. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.09,53...
176. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55
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