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    «Джиро д’Италия». 13-й этап. Гавирия вновь победил, Кузнецов – 10-й

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Газпром-РусВело Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Рудигер Зелиг Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Доменико Поццовиво Герейнт Томас Вячеслав Кузнецов Роберто Феррари Андрей Амадор Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Сэм Беннетт Фернандо Гавирия Матвей Мамыкин Яспер Стюйвен Райан Гиббонс

    Сегодня состоялся 13-й этап «Джиро д’Италия». Гонщики проехали 167 км по равнине. Как и днем ранее, победу одержал колумбиец Фернандо Гавирия.

    «Джиро д’Италия»

    13-й этап

    Реджо-нель-Эмилия – Тортона

    167 км

    Профиль/Карта

    1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3.47,45
    2. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время
    3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo)
    4. Роберто Феррари (Италия, UAE Team Emirates)
    5. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)
    6. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe)...
    10. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...
    14. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    16. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    23. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
    24. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    29. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
    38. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
    39. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)...
    41. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
    42. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    45. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    50. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...
    55. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...
    60. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
    108. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,55...
    125. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,06...
    129. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    134. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,30...
    153. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,09...
    157. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    177. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    182. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,29

    Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – не стартовал.

    Общий зачет

    1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 56.28,53
    2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
    3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
    4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
    6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05
    7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56
    8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,59
    10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...
    12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,07...
    15. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,52
    50. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,12...
    88. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.13,32...
    99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.25,07...
    108. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.28,45...
    119. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,31...
    132. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,17...
    136. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,28...
    144. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.46,08...
    168. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,03...
    170. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.02,32...
    173. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.09,53...
    176. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55

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