«Джиро д’Италия». 12-й этап. Пелотон проедет 229 км по равнине
Сегодня состоится 12-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон проедет 229 км по равнине.
«Джиро д’Италия»
12-й этап
Форли – Реджо-нель-Эмилия
229 км
Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 11-го этапа)
1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 47.22,07
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56...
9. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,05
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...
12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,19..
14. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 6,21...
16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,58
49. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,27...
87. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.08,15...
95. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.17,38
111. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,25...
115. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.29,33...
137. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,23...
142. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,34...
147. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.44,51...
166. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.57,18...
169. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.00,5...
177. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.07,11...
181. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.