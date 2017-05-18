Сегодня состоится 12-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон проедет 229 км по равнине.

«Джиро д’Италия»

12-й этап

Форли – Реджо-нель-Эмилия



229 км

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Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 11-го этапа)

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 47.22,07

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23

3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47

6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05

7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56...

9. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,05

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...

12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,19..

14. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 6,21...

16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,58

49. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,27...

87. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.08,15...

95. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.17,38

111. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,25...

115. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.29,33...

137. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.41,23...

142. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,34...

147. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.44,51...

166. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.57,18...

169. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.00,5...

177. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.07,11...

181. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 2.11,55