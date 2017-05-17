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    «Джиро д’Италия». 11-й этап. Пелотон проедет 161 км по холмистому маршруту

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Микель Ланда Газпром-РусВело Тиджей Ван Гардерен Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Доменико Поццовиво Герейнт Томас Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Матвей Мамыкин

    Сегодня пройдет 11-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет 161 км по холмистому маршруту.

    «Джиро д’Италия»

    11-й этап

    Флоренция – Баньо-ди-Романья

    161 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.35 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет

    1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 42.57,16
    2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
    3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
    4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
    6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56
    7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,05
    8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...
    10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,19..
    11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5,33...
    16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,58
    17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 7,42...
    42. Микель Ланда (Испания, Sky) – 30,38...
    53. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 37,37...
    66. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 43,54..
    97. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.03,04...
    110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.09,49...
    125. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.14,52...
    133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.17,02..
    138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.18,13...
    157. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,52...
    163. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.30,10...
    173. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.35,44...
    180. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,29
    181. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,50

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