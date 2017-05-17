Сегодня пройдет 11-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет 161 км по холмистому маршруту.

«Джиро д’Италия»

11-й этап

Флоренция – Баньо-ди-Романья

161 км

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Начало – 13.35 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.

Общий зачет

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 42.57,16

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23

3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47

6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56

7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 4,05

8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,17...

10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 5,19..

11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5,33...

16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,58

17. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 7,42...

42. Микель Ланда (Испания, Sky) – 30,38...

53. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 37,37...

66. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 43,54..

97. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.03,04...

110. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.09,49...

125. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.14,52...

133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.17,02..

138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.18,13...

157. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.27,52...

163. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.30,10...

173. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.35,44...

180. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,29

181. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.42,50