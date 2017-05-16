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    «Джиро д’Италия». 10-й этап. Гонщики проедут «разделку» на 39,8 км

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Микель Ланда Газпром-РусВело Тиджей Ван Гардерен Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Доменико Поццовиво Герейнт Томас Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится 10-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут гонку с раздельным стартом на 39,8 км.

    «Джиро д’Италия»

    10-й этап

    Фолиньо – Монтефалько

    Индивидуальная гонка с раздельным стартом

    39,8 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.50 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 9-го этапа)

    1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 42.06,09
    2. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,28
    3. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,30
    4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,51
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,10
    6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,28
    7. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,28...
    10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 3,06...
    12. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,30
    13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3,56...
    16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,49
    17. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5,14...
    44. Микель Ланда (Испания, Sky) – 27,06...
    52. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,57...
    66. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 38,13...
    89. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,32...
    107. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.02,04...
    122. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.07,12...
    128. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.10,01...
    138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.12,46...
    159. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.20,53...
    165. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.24,28...
    176. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.30,19...
    179. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.32,50
    180. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,56...

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