«Джиро д’Италия». 10-й этап. Гонщики проедут «разделку» на 39,8 км
Сегодня состоится 10-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут гонку с раздельным стартом на 39,8 км.
«Джиро д’Италия»
10-й этап
Фолиньо – Монтефалько
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
39,8 км
Начало – 13.50 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 9-го этапа)
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 42.06,09
2. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,28
3. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,30
4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,51
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,10
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,28
7. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,28...
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 3,06...
12. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,30
13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3,56...
16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,49
17. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5,14...
44. Микель Ланда (Испания, Sky) – 27,06...
52. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,57...
66. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 38,13...
89. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,32...
107. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.02,04...
122. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.07,12...
128. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.10,01...
138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.12,46...
159. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.20,53...
165. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.24,28...
176. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.30,19...
179. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.32,50
180. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,56...
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