Сегодня состоится 10-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут гонку с раздельным стартом на 39,8 км.

«Джиро д’Италия»

10-й этап

Фолиньо – Монтефалько



Индивидуальная гонка с раздельным стартом

39,8 км

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Начало – 13.50 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 9-го этапа)

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 42.06,09

2. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,28

3. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 0,30

4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,51

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,10

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 1,28

7. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,28...

10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 3,06...

12. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,30

13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 3,56...

16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,49

17. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5,14...

44. Микель Ланда (Испания, Sky) – 27,06...

52. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,57...

66. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 38,13...

89. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,32...

107. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.02,04...

122. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.07,12...

128. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.10,01...

138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.12,46...

159. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.20,53...

165. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.24,28...

176. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.30,19...

179. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.32,50

180. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.34,56...