«Джиро д’Италия». 9-й этап. Гонщики поднимутся на Блокхаус
14 мая пройдет 9-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики преодолеют холмистый маршрут с финишем на вершине 1-й категории – Блокхаус.
«Джиро д’Италия»
9-й этап
Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус
152 км
Начало – в 14.10 по московскому времени, прямая трансляция – с 16.00 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 8-го этапа)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 38.21,18
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
12. Микель Ланда (Испания, Sky)...
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14
15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
69. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 24,37...
73. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 25,55...
78. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 27,15...
116. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,35...
126. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 43,24...
128. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 43,58...
138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 46,11...
156. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,57...
174. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.02,19
175. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.02,54...
178. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.05,24...
180. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.06,13
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