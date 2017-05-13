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    «Джиро д’Италия». 9-й этап. Гонщики поднимутся на Блокхаус

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Микель Ланда Газпром-РусВело Тиджей Ван Гардерен Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Доменико Поццовиво Герейнт Томас Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Матвей Мамыкин

    14 мая пройдет 9-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики преодолеют холмистый маршрут с финишем на вершине 1-й категории –  Блокхаус.

    «Джиро д’Италия»

    9-й этап

    Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус

    152 км

    Профиль/Карта

    Начало – в 14.10 по московскому времени, прямая трансляция – с 16.00 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 8-го этапа)

    1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 38.21,18
    2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
    3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
    4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
    5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
    6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
    7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
    8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
    9. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
    11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
    12. Микель Ланда (Испания, Sky)...
    14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14
    15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
    69. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 24,37...
    73. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 25,55...
    78. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 27,15...
    116. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,35...
    126. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 43,24...
    128. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 43,58...
    138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 46,11...
    156. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,57...
    174. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.02,19
    175. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.02,54...
    178. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.05,24...
    180. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.06,13

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