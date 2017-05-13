14 мая пройдет 9-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики преодолеют холмистый маршрут с финишем на вершине 1-й категории – Блокхаус.

«Джиро д’Италия»

9-й этап

Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус



152 км

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Начало – в 14.10 по московскому времени, прямая трансляция – с 16.00 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 8-го этапа)

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 38.21,18

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06

3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

9. Тибо Пино (Франция, FDJ)...

11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

12. Микель Ланда (Испания, Sky)...

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14

15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...

69. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 24,37...

73. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 25,55...

78. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 27,15...

116. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,35...

126. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 43,24...

128. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 43,58...

138. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 46,11...

156. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 52,57...

174. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.02,19

175. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.02,54...

178. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.05,24...

180. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1.06,13