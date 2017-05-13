«Джиро д’Италия». 8-й этап. Гонщики проедут холмистый маршрут
Сегодня состоится 8-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут холмистый маршрут.
«Джиро д’Италия»
8-й этап
Мольфетта – Пескичи
189 км
Начало – 13.35 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 33.56,07
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...
10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
11. Тибо Пино (Франция, FDJ)
12. Микель Ланда (Испания, Sky)...
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14
15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
55. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,23...
61. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,47...
66. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,01...
112. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 30,11...
127. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 33,44...
134. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 35,57
135. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 36,02...
158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 42,43...
164. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,57...
173. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 49,06...
181. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 55,10
182. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 55,59
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