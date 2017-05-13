Сегодня состоится 8-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут холмистый маршрут.

«Джиро д’Италия»

8-й этап

Мольфетта – Пескичи

189 км

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Начало – 13.35 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 33.56,07

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06

3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...

10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

11. Тибо Пино (Франция, FDJ)

12. Микель Ланда (Испания, Sky)...

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14

15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...

55. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,23...

61. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,47...

66. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,01...

112. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 30,11...

127. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 33,44...

134. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 35,57

135. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 36,02...

158. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 42,43...

164. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 45,57...

173. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 49,06...

181. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 55,10

182. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 55,59