«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут 224 км по равнине
Сегодня состоится 7-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут холмистый маршрут.
«Джиро д’Италия»
7-й этап
Кастровиллари – Альберобелло
224 км
Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 28.20,47
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
11. Тибо Пино (Франция, FDJ)
12. Микель Ланда (Испания, Sky)...
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14
15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
56. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,08...
62. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,26...
68. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 16,46...
117. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 30,00
118. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 30,11...
130. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 33,59...
137. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 35,57...
154. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,40...
166. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 44,17...
177. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 48,25
178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 48,51...
183. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 53,07
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