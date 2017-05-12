Сегодня состоится 7-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут холмистый маршрут.

«Джиро д’Италия»

7-й этап

Кастровиллари – Альберобелло



224 км

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Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – c 14.15 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 28.20,47

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06

3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

9. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

11. Тибо Пино (Франция, FDJ)

12. Микель Ланда (Испания, Sky)...

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14

15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...

56. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 14,08...

62. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,26...

68. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 16,46...

117. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 30,00

118. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 30,11...

130. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 33,59...

137. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 35,57...

154. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,40...

166. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 44,17...

177. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 48,25

178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 48,51...

183. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 53,07