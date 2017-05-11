Сегодня пройдет 6-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики преодолеют холмистый маршрут с двумя категорийными вершинами.

«Джиро д’Италия»

6-й этап

Реджо-ди-Калабрия – Терме Луиджане



217 км

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Начало – 12.45 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на ТК «Евроспорт».

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 23.22,07

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06

3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10

4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

9. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

11. Тибо Пино (Франция, FDJ)

12. Микель Ланда (Испания, Sky)...

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14

15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...

63. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,19...

71. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,09...

75. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,50...

95. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 20,21...

113. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 24,47...

123. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 26,22...

153. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,05

154. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,13...

163. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 33,12...

173. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 35,47

177. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 38,50...

179. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,03