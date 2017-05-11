«Джиро д’Италия». 6-й этап. Пелотон преодолеет холмистый маршрут
Сегодня пройдет 6-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики преодолеют холмистый маршрут с двумя категорийными вершинами.
«Джиро д’Италия»
6-й этап
Реджо-ди-Калабрия – Терме Луиджане
217 км
Начало – 12.45 по московскому времени, трансляция – с 14.15 на ТК «Евроспорт».
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 23.22,07
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
4. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
11. Тибо Пино (Франция, FDJ)
12. Микель Ланда (Испания, Sky)...
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14
15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
63. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,19...
71. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,09...
75. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,50...
95. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 20,21...
113. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 24,47...
123. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 26,22...
153. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,05
154. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,13...
163. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 33,12...
173. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 35,47
177. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 38,50...
179. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,03
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