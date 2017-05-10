«Джиро д’Италия». 5-й этап. Гонщики проедут вдоль побережья Сицилии
Сегодня состоится 5-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут по холмистому маршруту вдоль побережья Сицилии.
«Джиро д’Италия»
5-й этап
Педара – Мессина
159 км
Начало – 14.20 по московскому времени, трансляция – c 15.00 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19.41,56
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же время
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9. Микель Ланда (Испания, Sky)
10. Тибо Пино (Франция, FDJ)
11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14
15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
64. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,19...
74. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,09...
77. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,30...
98. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 20,31...
116. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 24,47...
128. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 26,22...
153. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 29,47...
157. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 30,45
158. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,13...
165. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,49...
170. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 32,20...
180. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 36,38
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