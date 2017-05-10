Сегодня состоится 5-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут по холмистому маршруту вдоль побережья Сицилии.

«Джиро д’Италия»

5-й этап

Педара – Мессина

159 км

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Начало – 14.20 по московскому времени, трансляция – c 15.00 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19.41,56

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06

3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же время

5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

9. Микель Ланда (Испания, Sky)

10. Тибо Пино (Франция, FDJ)

11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14

15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...

64. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,19...

74. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,09...

77. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,30...

98. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 20,31...

116. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 24,47...

128. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 26,22...

153. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 29,47...

157. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 30,45

158. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,13...

165. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,49...

170. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 32,20...

180. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 36,38