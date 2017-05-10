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    «Джиро д’Италия». 5-й этап. Гонщики проедут вдоль побережья Сицилии

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Микель Ланда Газпром-РусВело Тиджей Ван Гардерен Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Доменико Поццовиво Герейнт Томас Вячеслав Кузнецов Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Матвей Мамыкин

    Сегодня состоится 5-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут по холмистому маршруту вдоль побережья Сицилии.

    «Джиро д’Италия»

    5-й этап

    Педара – Мессина

    159 км

    Профиль/Карта

    Начало – 14.20 по московскому времени, трансляция – c 15.00 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 4-го этапа)

    1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19.41,56
    2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
    3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
    4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же время
    5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
    6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
    7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
    8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
    9.  Микель Ланда (Испания, Sky)
    10. Тибо Пино (Франция, FDJ)
    11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
    14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,14
    15. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
    64. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 13,19...
    74. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,09...
    77. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») – 15,30...
    98. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 20,31...
    116. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 24,47...
    128. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 26,22...
    153. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 29,47...
    157. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 30,45
    158. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,13...
    165. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 31,49...
    170. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 32,20...
    180. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 36,38

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