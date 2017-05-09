«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики поднимутся на Этну
Сегодня состоится 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут с одним подъемом второй категории и финишем в подъем первой категории – на горе Этна. Это самый высокогорный финиш на «Джиро» в этом году.
«Джиро д’Италия»
4-й этап
Чефалу – Этна
181 км
Начало - 13.05 по московскому времени, прямая трансляция - с 14.15 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 14.45,16
2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 0,09
3. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 0,13
4. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
5. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida)
6. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,17
11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,23
12. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
17. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
19. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...
23. Микель Ланда (Испания, Sky)...
26. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
27. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
28. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
36. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,36...
43. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,43...
61. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,27...
81. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,48...
93. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,37...
124. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,17
125. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,33...
136. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 5,50...
153. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,07...
156. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 8,46...
159. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,04
160. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)
172. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,39...
178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 10,10...
182. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 11,43
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