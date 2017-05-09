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    «Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики поднимутся на Этну

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Павел Брутт Александр Кузнецов Андрэ Грайпель Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Константин Сивцов Максим Бельков Стивен Крейсвик Микель Ланда Газпром-РусВело Тиджей Ван Гардерен Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Герейнт Томас Павел Кочетков Тибо Пино Александр Фолифоров Боб Юнгельс Том Дюмолин Адам Йейтс Фернандо Гавирия Матвей Мамыкин Кэлеб Юэн Лукас Постльбергер

    Сегодня состоится 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут с одним подъемом второй категории и финишем в подъем первой категории – на горе Этна. Это самый высокогорный финиш на «Джиро» в этом году.

    «Джиро д’Италия»

    4-й этап

    Чефалу – Этна

    181 км

    Профиль/Карта

    Начало - 13.05 по московскому времени, прямая трансляция - с 14.15 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 3-го этапа)

    1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 14.45,16
    2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 0,09
    3. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 0,13
    4. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
    5. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida)
    6. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,17
    11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,23
    12. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
    13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    17. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
    19. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...
    23. Микель Ланда (Испания, Sky)...
    26. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
    27. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
    28. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
    36. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,36...
    43. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,43...
    61. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,27...
    81. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,48...
    93. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,37...
    124. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,17
    125. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,33...
    136. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 5,50...
    153. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,07...
    156. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 8,46...
    159. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,04
    160. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)
    172. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,39...
    178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 10,10...
    182. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 11,43

    Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»

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