Сегодня состоится 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут с одним подъемом второй категории и финишем в подъем первой категории – на горе Этна. Это самый высокогорный финиш на «Джиро» в этом году.

«Джиро д’Италия»

4-й этап

Чефалу – Этна

181 км

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Начало - 13.05 по московскому времени, прямая трансляция - с 14.15 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 14.45,16

2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 0,09

3. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 0,13

4. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)

5. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida)

6. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,17

11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,23

12. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

17. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

19. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...

23. Микель Ланда (Испания, Sky)...

26. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

27. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

28. Тибо Пино (Франция, FDJ)...

36. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,36...

43. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,43...

61. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,27...

81. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,48...

93. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,37...

124. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,17

125. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,33...

136. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 5,50...

153. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,07...

156. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 8,46...

159. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,04

160. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)

172. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 9,39...

178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 10,10...

182. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 11,43

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»