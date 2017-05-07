Сегодня состоится 3-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 148 км по равнине.

«Джиро д’Италия»

3-й этап

Тортоли – Кальяри

148 км

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Начало – 14.45 по московскому времени, трансляция – c 15.00 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 2-го этапа)



1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 11.18,39

2. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 0,04

3. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,08

4. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates) – то же время

5. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) – 0,10

6. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,12...

11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,14...

13. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...

16. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

17. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

23. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...

31. Микель Ланда (Испания, Sky)

32. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

35. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...

38. Тибо Пино (Франция, FDJ)...

47. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)...

57. Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,27...

87. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,32...

90. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,34...

134. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,28...

144. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,30

145. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)

146. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,46

147. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)

148. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,08...

159. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,21...

172. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,45

173. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,52...

181. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,25

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»