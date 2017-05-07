«Джиро д’Италия». 3-й этап. Гонщики проедут 148 км по равнине
Сегодня состоится 3-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 148 км по равнине.
«Джиро д’Италия»
3-й этап
Тортоли – Кальяри
148 км
Начало – 14.45 по московскому времени, трансляция – c 15.00 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 11.18,39
2. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 0,04
3. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,08
4. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates) – то же время
5. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) – 0,10
6. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,12...
11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,14...
13. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
16. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
17. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
23. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...
31. Микель Ланда (Испания, Sky)
32. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
35. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...
38. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
47. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)...
57. Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,27...
87. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,32...
90. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,34...
134. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,28...
144. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,30
145. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)
146. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,46
147. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)
148. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,08...
159. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,21...
172. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,45
173. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,52...
181. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,25
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.