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    «Джиро д’Италия». 3-й этап. Гонщики проедут 148 км по равнине

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    Сегодня состоится 3-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 148 км по равнине.

    «Джиро д’Италия»

    3-й этап

    Тортоли – Кальяри

    148 км

    Профиль/Карта

    Начало – 14.45 по московскому времени, трансляция – c 15.00 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 2-го этапа)

    1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 11.18,39
    2. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 0,04
    3. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,08
    4. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates) – то же время
    5. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo) – 0,10
    6. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,12...
    11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,14...
    13. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
    16. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
    17. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    23. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...
    31. Микель Ланда (Испания, Sky)
    32. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
    35. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...
    38. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
    47. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    57. Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,27...
    87. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,32...
    90. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,34...
    134. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,28...
    144. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,30
    145. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)
    146. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 3,46
    147. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)
    148. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,08...
    159. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,21...
    172. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,45
    173. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4,52...
    181. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,25

    Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»

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