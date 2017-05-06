«Джиро д’Италия». 2-й этап. Грайпель одержал победу
Сегодня состоялся второй этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали холмистый маршрут. Победу одержал немец Андрэ Грайпель.
«Джиро д’Италия»
2-й этап
Ольбия - Тортоли
221 км
1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 6.05,18
2. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates)
3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)
4. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)
5. Кристиан Сбаральи (Италия, Dimension Data)
6. Энрико Батталгин (Италия, Team LottoNL-Jumbo)...
8. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 5.13,25
2. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,04
3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 0,06
4. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,08
5. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo) – 0,10
6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates) – то же время...
15. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...
19. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...
24. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
25. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)
26. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
28. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
29. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...
40. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
42. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)...
45. Микель Ланда (Испания, Sky)...
50. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...
52. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
53. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
72. Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
87. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,28...
90. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)...
98. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)...
124. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)...
129. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,44...
133. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
162. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,19...
174. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)...
183. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,28
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