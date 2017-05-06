Сегодня состоялся второй этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали холмистый маршрут. Победу одержал немец Андрэ Грайпель.

«Джиро д’Италия»

2-й этап

Ольбия - Тортоли

221 км

Профиль/Карта

1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 6.05,18

2. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates)

3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)

4. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)

5. Кристиан Сбаральи (Италия, Dimension Data)

6. Энрико Батталгин (Италия, Team LottoNL-Jumbo)...

8. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 5.13,25

2. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,04

3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 0,06

4. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,08

5. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo) – 0,10

6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates) – то же время...

15. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...

19. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...

24. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

25. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)

26. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

28. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

29. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...

40. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

42. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)...

45. Микель Ланда (Испания, Sky)...

50. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...

52. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)

53. Тибо Пино (Франция, FDJ)...

72. Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...

87. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,28...

90. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)...

98. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)...

124. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)...

129. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,44...

133. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

162. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,19...

174. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)...

183. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,28

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»