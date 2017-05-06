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    «Джиро д’Италия». 2-й этап. Грайпель одержал победу

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    Сегодня состоялся второй этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали холмистый маршрут. Победу одержал немец Андрэ Грайпель.

    «Джиро д’Италия»

    2-й этап

    Ольбия - Тортоли

    221 км

    Профиль/Карта

    1. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 6.05,18
    2. Роберто Феррари (Италия, UAE Emirates)
    3. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek-Segafredo)
    4. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)
    5. Кристиан Сбаральи (Италия, Dimension Data)
    6. Энрико Батталгин (Италия, Team LottoNL-Jumbo)...
    8. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)

    Общий зачет (после 1-го этапа)

    1. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 5.13,25
    2. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,04
    3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 0,06
    4. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,08
    5. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo) – 0,10
    6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates) – то же время...
    15. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)...
    19. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...
    24. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
    25. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)
    26. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
    28. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
    29. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...
    40. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
    42. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    45. Микель Ланда (Испания, Sky)...
    50. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)...
    52. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
    53. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
    72. Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,23...
    87. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,28...
    90. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)...
    98. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)...
    124. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    129. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») – 0,44...
    133. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
    162. Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело») – 1,19...
    174. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    183. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 2,28

    Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»

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