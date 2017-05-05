«Джиро д’Италия». 1-й этап. Пелотон проедет 206 км по равнине
Сегодня на Сардинии начнется многодневка «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 206 км по равнине.
«Джиро д’Италия»
1-й этап
Альгеро – Ольбия
206 км
Начало – 13.25 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт».
Фавориты
Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
Тибо Пино (Франция, FDJ)
Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)
Микель Ланда (Испания, Sky)
Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
Российские гонщики
Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)
Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело»)
Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)
Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)
Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)
Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)
Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)
Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)
Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)
Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)
Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)
Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)
Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)
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