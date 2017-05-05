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    «Джиро д’Италия». 1-й этап. Пелотон проедет 206 км по равнине

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Астана Винченцо Нибали Павел Брутт Дмитрий Козончук Katusha-Alpecin Иван Ровный Максим Бельков Стивен Крейсвик Микель Ланда Газпром-РусВело Тиджей Ван Гардерен Бауке Моллема Евгений Шалунов Сергей Фирсанов Ильнур Закарин Алексей Цатевич Сергей Лагутин Найро Кинтана Иван Савицкий Герейнт Томас Вячеслав Кузнецов Павел Кочетков Тибо Пино Александр Фолифоров Том Дюмолин Адам Йейтс Матвей Мамыкин

    Сегодня на Сардинии начнется многодневка «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 206 км по равнине.

    «Джиро д’Италия»

    1-й этап

    Альгеро – Ольбия

    206 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.25 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт».

    Фавориты

    Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
    Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
    Тибо Пино (Франция, FDJ)
    Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
    Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
    Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
    Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)
    Микель Ланда (Испания, Sky)
    Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
    Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
    Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

    Российские гонщики

    Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)
    Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)
    Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)
    Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)
    Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)

    Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»

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