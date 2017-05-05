Сегодня на Сардинии начнется многодневка «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 206 км по равнине.

«Джиро д’Италия»

1-й этап

Альгеро – Ольбия

206 км

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Начало – 13.25 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт».

Фавориты

Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)

Тибо Пино (Франция, FDJ)

Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)

Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)

Микель Ланда (Испания, Sky)

Герейнт Томас (Великобритания, Sky)

Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

Российские гонщики

Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело»)

Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело»)

Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело»)

Дмитрий Козончук (Россия, «Газпром-РусВело»)

Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело»)

Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)

Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело»)

Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)

Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)

Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)

Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)

Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)

Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin)

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»