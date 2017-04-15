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    Велотрек. Чемпионат мира. Шмелева выиграла золото в гите, Войнова – 3-я

    Теги велотрек результаты сборная России жен чемпионат мира Анастасия Войнова Дарья Шмелева

    Призер Олимпийских игр Дарья Шмелева выиграла золото в гите на 500 метров на чемпионате мира по велотреку в Гонконге, другая россиянка Анастасия Войнова – третья.

    Для Шмелевой это третье золото в карьере – в 2016-м и 2017-м она в паре с Войновой победила в командном спринте.

    Велотрек

    Чемпионат мира

    Гонконг

    Женщины

    Гит на 500 м

    1. Дарья Шмелева (Россия) – 33,282

    2. Мириам Велте (Германия) – 33,382

    3. Анастасия Войнова (Россия) – 33,454

    Гит на 500 метров – неолимпийская дистанция.

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