Велотрек. Чемпионат мира. Шмелева выиграла золото в гите, Войнова – 3-я
Призер Олимпийских игр Дарья Шмелева выиграла золото в гите на 500 метров на чемпионате мира по велотреку в Гонконге, другая россиянка Анастасия Войнова – третья.
Для Шмелевой это третье золото в карьере – в 2016-м и 2017-м она в паре с Войновой победила в командном спринте.
Велотрек
Чемпионат мира
Гонконг
Женщины
Гит на 500 м
1. Дарья Шмелева (Россия) – 33,282
2. Мириам Велте (Германия) – 33,382
3. Анастасия Войнова (Россия) – 33,454
Гит на 500 метров – неолимпийская дистанция.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.