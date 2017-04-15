Призер Олимпийских игр Дарья Шмелева выиграла золото в гите на 500 метров на чемпионате мира по велотреку в Гонконге, другая россиянка Анастасия Войнова – третья.

Для Шмелевой это третье золото в карьере – в 2016-м и 2017-м она в паре с Войновой победила в командном спринте.

Велотрек

Чемпионат мира

Гонконг

Женщины

Гит на 500 м

1. Дарья Шмелева (Россия) – 33,282

2. Мириам Велте (Германия) – 33,382

3. Анастасия Войнова (Россия) – 33,454

Гит на 500 метров – неолимпийская дистанция.