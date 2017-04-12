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    Велотрек. Чемпионат мира. Войнова и Шмелева выиграли золото в командном спринте

    Теги велотрек результаты сборная России жен чемпионат мира сборная Германии жен Анастасия Войнова Кристина Фогель Мириам Вельте Каарле Маккаллох сборная Австралии жен Дарья Шмелева Стефани Мортон

    Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли золото чемпионата мира по велотреку в командном спринте.

    Напомним, что Шмелева и Войнова являются обладателями золотых медалей чемпионата мира-2016 и серебра Рио-2016 в этой же дисциплине.

    Велотрек

    Чемпионат мира

    Гонконг

    Женщины

    Командный спринт

    1. Дарья Шмелева – Анастасия Войнова (Россия)
    2. Каарле Маккалох – Стефани Мортон (Австралия)
    3. Мириам Вельте – Кристина Фогель (Германия)

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