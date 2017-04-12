Велотрек. Чемпионат мира. Войнова и Шмелева выиграли золото в командном спринте
Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли золото чемпионата мира по велотреку в командном спринте.
Напомним, что Шмелева и Войнова являются обладателями золотых медалей чемпионата мира-2016 и серебра Рио-2016 в этой же дисциплине.
Велотрек
Чемпионат мира
Гонконг
Женщины
Командный спринт
1. Дарья Шмелева – Анастасия Войнова (Россия)
2. Каарле Маккалох – Стефани Мортон (Австралия)
3. Мириам Вельте – Кристина Фогель (Германия)
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