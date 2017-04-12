Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли золото чемпионата мира по велотреку в командном спринте.

Напомним, что Шмелева и Войнова являются обладателями золотых медалей чемпионата мира-2016 и серебра Рио-2016 в этой же дисциплине.

Велотрек

Чемпионат мира

Гонконг

Женщины

Командный спринт

1. Дарья Шмелева – Анастасия Войнова (Россия)

2. Каарле Маккалох – Стефани Мортон (Австралия)

3. Мириам Вельте – Кристина Фогель (Германия)