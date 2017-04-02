«Тур Фландрии». Жильбер победил, Ван Авермат – 2-й, Кристофф – 5-й
Бельгийский велогонщик Филип Жильбер сегодня выиграл престижную однодневную гонку «Тур Фландрии». За 55 км до финиша Жильбер атаковал из группы и смог сохранить преимущество.
Словак Петер Саган и бельгиец Грег Ван Авермат участвовали в погоне, однако за 30 км до финиша потеряли время после падения.
«Тур Фландрии»
Антверпен – Ауденарде, Бельгия
260 км
1. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 6.23,45
2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 0,28
3. Ники Терпстра (Голландия, Quick-Step Floors) – то же время
4. Дилан Ван Барле (Голландия, Cannondale-Drapac)
5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – 0,52
6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)
7. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
8. Филиппо Поццато (Италия, Wilier Triestina)
ПРИМЕЧАНИЕ: подробные результаты будут позже.
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