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    «Тур Фландрии». Жильбер победил, Ван Авермат – 2-й, Кристофф – 5-й

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    Бельгийский велогонщик Филип Жильбер сегодня выиграл престижную однодневную гонку «Тур Фландрии». За 55 км до финиша Жильбер атаковал из группы и смог сохранить преимущество.

    Словак Петер Саган и бельгиец Грег Ван Авермат участвовали в погоне, однако за 30 км до финиша потеряли время после падения.

    «Тур Фландрии»

    Антверпен – Ауденарде, Бельгия

    260 км

    Профиль/Карта (пдф)

    1. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 6.23,45
    2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 0,28
    3. Ники Терпстра (Голландия, Quick-Step Floors) – то же время
    4. Дилан Ван Барле (Голландия, Cannondale-Drapac)
    5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – 0,52
    6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)
    7. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
    8. Филиппо Поццато (Италия, Wilier Triestina)

    ПРИМЕЧАНИЕ: подробные результаты будут позже.

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