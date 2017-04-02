Бельгийский велогонщик Филип Жильбер сегодня выиграл престижную однодневную гонку «Тур Фландрии». За 55 км до финиша Жильбер атаковал из группы и смог сохранить преимущество.

Словак Петер Саган и бельгиец Грег Ван Авермат участвовали в погоне, однако за 30 км до финиша потеряли время после падения.

«Тур Фландрии»

Антверпен – Ауденарде, Бельгия

260 км

Профиль/Карта (пдф)

1. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 6.23,45

2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 0,28

3. Ники Терпстра (Голландия, Quick-Step Floors) – то же время

4. Дилан Ван Барле (Голландия, Cannondale-Drapac)

5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – 0,52

6. Саша Модоло (Италия, UAE Team Emirates)

7. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)

8. Филиппо Поццато (Италия, Wilier Triestina)

ПРИМЕЧАНИЕ: подробные результаты будут позже.

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