Испанский велогонщик Trek-Segafredo Альберто Контадор рассказал об отношениях с Олегом Тиньковым.

Напомним, что в конце прошлого года Тиньков, за команду которого выступал Контадор, раскритиковал испанца за его поведение.

«Его заявления меня не затронули. Мне не хочется отвечать ему. Меня воспитали так, что у меня есть ценности, в их число входит уважение, которое всегда нужно проявлять к людям. Наверное, есть люди, которые себя так не ведут. Если пить шампанское, то с моими друзьями, а не с Тиньковым.

Проблема была в том, что вскоре после того, как я продлил контракт с командой в 2014 году, из нее ушел менеджер Бьярне Рийс, основавший ее. Я знал, что с его уходом все поменяется, так и произошло.

В команде не осталось лидера, который мог бы управлять группой из 70 человек. Можно иметь много денег, но чтобы управлять командой, нужно обладать набором способностей. У Рийса они есть, у Тинькова – нет.

Тиньков был частью моей карьеры, к счастью, она завершена, у меня впереди новые вызовы. Я не будут тратить силы на то, чтобы отвечать ему. Мы не виделись после этого. Этот человек не влияет на меня. У него много денег, но он не знает, как ими распоряжаться», – сказал Контадор в эфире радиостанции Cadena SER.