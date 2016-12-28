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    Уиггинс объявил о завершении карьеры

    Теги велотрек велошоссе Брэдли Уиггинс

    Британский велогонщик Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры.

    По словам 36-летнего гонщика, он «исполнил детскую мечту».

    «Я встретился со своими кумирами и был рядом с лучшими в течение 20 лет. 2016 год – конец этой главы. Раньше дети из Килберна не выигрывали золотые олимпийские медали и «Тур де Франс». Сейчас они это делают», – сказал Уиггинс.

    Напомним, что в 2012 году Уиггинс выиграл многодневку «Тур де Франс». На его счету также пять золотых олимпийских медалей. Он семь раз становился чемпионом мира на треке и один раз в шоссейной «разделке».

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