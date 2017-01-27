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    Команда-партнер «ПСЖ» вышла в финал московского мейджора по Dota 2

    Теги ПСЖ PSG.LGD EPICENTER Киберспорт

    PSG.LGD обыграла Team Liquid со счетом 2:0 в финале верхней сетки мейджора EPICENTER XL и вышла в гранд-финал.

    Две недели назад «ПСЖ» стал титульным партнером известной китайской организации LGD. На этом турнире PSG.LGD обеспечила себе как минимум 1350 рейтинговых очков и 200 тысяч долларов. Китайская команда также укрепила позиции в рейтинге сезона, поднявшись на 4-е место и практически обеспечив себе попадание на The International 8 – чемпионат мира по доте.

    EPICENTER XL проходит в Москве, это один из крупнейших турниров по доте в сезоне, на котором разыгрывается миллион долларов.

    В финале нижней сетки европейская команда Team Liquid встретится с сенсационно дошедшей до этой стадии российско-украинской командой FlyToMoon.

    Парни из FlyToMoon творят историю. Они уже в топ-3 и выше Virtus.pro

    «ПСЖ» стал партнером LGD. Что это значит?

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