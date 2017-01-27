«ПСЖ» стал партнером одной из крупнейших киберспортивных организаций Китая

Футбольный клуб «ПСЖ» и китайская киберспортивная организация LGD стали партнерами.

«Мы хотели сотрудничать с одними из лучших, было естественно объединить наши силы с одной из крупнейших организаций Китая», – прокомментировал новость руководитель киберспортивного подразделения «ПСЖ» Яссин Яад.

С этого момента команда будет называться PSG.LGD.

LGD была создана в 2009 году, первый состав организации по доте появился в 2011. В настоящий момент у организации также есть составы по League of Legends, Overwatch и CS:GO.

Наиболее успешным составом организации является команда по доте, попавшая в топ-4 на последнем чемпионате мира. За 8 лет существования составы LGD по доте заработали более 7 миллионов долларов призовых.

Лучшие результаты команды – третье место на TI2, 5-6-е – на TI4, третье – на TI5, победа на Mars Dota 2 League 2017, четвертое место на TI 7 и второе на DAC 2018.

В этом сезоне LGD идет на 8-м месте в рейтинге Dota Pro Circuit и на данный момент проходит на The International 8.