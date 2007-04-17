Steam, Twitch и серверы PUBG пострадали из-за блокировок Роскомнадзора

Действия Роскомнадзора, направленные на блокировку мессенджера Telegram, привели к сбоям в работе сайтов, социальных сетей, игровых сервисов и онлайн-игр.

После того, как организация заблокировала свыше 15 миллионов IP-адресов Amazon и Google, многие пользователи не смогли получить доступ к сервису распространения игр Steam, стриминговому сервису Twitch, Twitter, PlayStation Network, к приложению Blizzard и даже к клиенту популярной игры PUBG.

«В связи с недавней серией блокировок заграничных IP-адресов часть игроков может испытывать трудности с доступом к игровым серверам. Мы обсуждаем данную проблему с разработчиком и надеемся на ее скорейшее разрешение. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в официальной группе PUBG во «ВКонтакте».

Блокировка мессенджера началась 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Оно было вынесено из-за того, что представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи шифрования пользовательских чатов.