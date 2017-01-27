Mail.ru Group купит киберспортивный холдинг ESforce за 150 млн долларов

Mail.ru Group договорилась о покупке киберспортивного холдинга ESforce, сообщает агентство RNS.

Совладельцами ESforce являются бизнесмен Антон «Sneg» Черепенников и фонд USM Holdings Алишера Усманова. По информации источника, речь идет о покупке 100% компании, о сделке должны объявить в ближайшее время, а сумма сделки может достигнуть 150 миллионов долларов.

Представители Mail.ru Group, USM Holdings и Антон Черепенников не стали комментировать ситуацию.

В 2015 году USM Holdings Алишера Усманова инвестировала 100 миллионов долларов в киберспортивную организацию Virtus.pro, впоследствии ставшей ESforce Holdings.

В холдинг входят организации Virtus.pro и SK Gaming, организатор турниров Epic Sports Events, сайт Cybersport.ru, студия RuHub, магазин Fragstore, киберспортивная арена Yota Arena, а также Dota2Lounge и CSGOLounge – площадки для обмена внутриигровыми предметами.