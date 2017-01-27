Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Mail.ru Group купит киберспортивный холдинг ESforce за 150 млн долларов

    Теги бизнес Dota 2 Esforce Holding

    Mail.ru Group договорилась о покупке киберспортивного холдинга ESforce, сообщает агентство RNS.

    Совладельцами ESforce являются бизнесмен Антон «Sneg» Черепенников и фонд USM Holdings Алишера Усманова. По информации источника, речь идет о покупке 100% компании, о сделке должны объявить в ближайшее время, а сумма сделки может достигнуть 150 миллионов долларов.

    Представители Mail.ru Group, USM Holdings и Антон Черепенников не стали комментировать ситуацию.

    В 2015 году USM Holdings Алишера Усманова инвестировала 100 миллионов долларов в киберспортивную организацию Virtus.pro, впоследствии ставшей ESforce Holdings.

    В холдинг входят организации Virtus.pro и SK Gaming, организатор турниров Epic Sports Events, сайт Cybersport.ru, студия RuHub, магазин Fragstore, киберспортивная арена Yota Arena, а также Dota2Lounge и CSGOLounge – площадки для обмена внутриигровыми предметами.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться