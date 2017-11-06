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    Sports.ru

    Cyber.sports.ru ищет редакторов новостей в разделы Dota 2 и CS:GO

    Теги

    Привет! Сейчас нам нужны два человека, которые хотят искать, писать и переводить новости о киберспорте.

    Один редактор будет отвечать за новости про Dota 2 и главные новости остальных дисциплин (LoL, Hearthstone, Overwatch, Gwent и другие). Второй редактор возьмет на себя новости про CS:GO – нам давно стоило шире освещать главный шутер мира, и сейчас мы готовы закрыть этот пробел.

    От вас:

    – близкая к идеальной грамотность;

    – уверенное знание английского языка (чтение, быстрый и точный перевод на русский язык), приветствуется знание других иностранных языков – если вы способны переводить посты китайских дотеров из Weibo, это станет дополнительным плюсом;

    – быстрый интернет;

    – внимательность и работоспособность.

    Что делать:

    – мониторить российские и зарубежные сайтов, твиттер и реддит;

    – переводить иностранные и адаптировать российские тексты и новости.

    – вести новости с результатами.

    Для вас:

    – индивидуальный график (4-5 дней в неделю);

    – возможность работать удаленно из любого города России и мира;

    – заработная плата – по результатам собеседования.

    Тестовое задание для редактора новостей про Dota 2 и остальной киберспорт: напишите две свежие новости (как минимум одну – про Dota 2), которые, по вашему мнению, нужны на главной странице Cyber.sports.ru.

    Тестовое задание для редактора новостей про CS:GO: напишите две свежие новости про CS:GO, которые, по вашему мнению, нужны на главной странице Cyber.sports.ru.

    Оформляйте новости в нашем формате: заголовок, теги, текст новости, источник.

    Отправляйте короткий рассказ о себе и тестовое задание на адрес novokshenov@sports.ru с пометкой «Редактор новостей Dota 2» или «Редактор новостей CS:GO» в теме письма.

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