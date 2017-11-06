Cyber.sports.ru ищет редакторов новостей в разделы Dota 2 и CS:GO
Привет! Сейчас нам нужны два человека, которые хотят искать, писать и переводить новости о киберспорте.
Один редактор будет отвечать за новости про Dota 2 и главные новости остальных дисциплин (LoL, Hearthstone, Overwatch, Gwent и другие). Второй редактор возьмет на себя новости про CS:GO – нам давно стоило шире освещать главный шутер мира, и сейчас мы готовы закрыть этот пробел.
От вас:
– близкая к идеальной грамотность;
– уверенное знание английского языка (чтение, быстрый и точный перевод на русский язык), приветствуется знание других иностранных языков – если вы способны переводить посты китайских дотеров из Weibo, это станет дополнительным плюсом;
– быстрый интернет;
– внимательность и работоспособность.
Что делать:
– мониторить российские и зарубежные сайтов, твиттер и реддит;
– переводить иностранные и адаптировать российские тексты и новости.
– вести новости с результатами.
Для вас:
– индивидуальный график (4-5 дней в неделю);
– возможность работать удаленно из любого города России и мира;
– заработная плата – по результатам собеседования.
Тестовое задание для редактора новостей про Dota 2 и остальной киберспорт: напишите две свежие новости (как минимум одну – про Dota 2), которые, по вашему мнению, нужны на главной странице Cyber.sports.ru.
Тестовое задание для редактора новостей про CS:GO: напишите две свежие новости про CS:GO, которые, по вашему мнению, нужны на главной странице Cyber.sports.ru.
Оформляйте новости в нашем формате: заголовок, теги, текст новости, источник.
Отправляйте короткий рассказ о себе и тестовое задание на адрес novokshenov@sports.ru с пометкой «Редактор новостей Dota 2» или «Редактор новостей CS:GO» в теме письма.
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