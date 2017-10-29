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    Полуфинал чемпионата мира по LoL смотрели 97 миллионов зрителей

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    Полуфинал чемпионата мира по LoL между SKT и RNG смотрели 97,8 миллионов зрителей, что стало новым рекордом.

    Второй полуфинал, в котором встречались SSG и Team WE, смотрели около 85 миллионов зрителей.

    В финале турнира уже в третий раз подряд встретятся две корейские команды – SKT и SSG.

    Финал турнира пройдет в Пекине на стадионе «Птичье Гнездо», который был построен к Олимпиаде-2008.

    Призовой фонд чемпионата мира – больше 4 млн долларов.

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