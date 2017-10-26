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    Sports.ru

    Сегодня – 1-й мейджор сезона Dota 2. Не забудь скачать приложение Well Played!

    Теги Dota 2 ESL One Hamburg

    Все важное о доте – в приложении Well Played.

    Вы получаете:

    – Расписание матчей.
    - Пуши о начале и результате любимых команд и матчей, на которые вы подписались.
    - Пики и баны каждой игры.
    - Стримы главных игр (русский и англоязычный).
    - Подробная статистика игры и отдельных героев.
    - Лента главных новостей, текстов и хайлайтов.
    - Лента мемов.
    - Можно подписываться на стримы любимых игроков и получать уведомления о начале стрима.

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    Если читаешь эту новость из приложения – значит, оно у тебя уже есть, респект таким парням и девушкам

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