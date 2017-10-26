Сегодня – 1-й мейджор сезона Dota 2. Не забудь скачать приложение Well Played!

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Вы получаете:
– Расписание матчей.
- Пуши о начале и результате любимых команд и матчей, на которые вы подписались.
- Пики и баны каждой игры.
- Стримы главных игр (русский и англоязычный).
- Подробная статистика игры и отдельных героев.
- Лента главных новостей, текстов и хайлайтов.
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