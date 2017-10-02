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    Чемпион России по ММА: «Играю в Dota 2, считаю, что киберспорт – это полноценный спорт»

    Теги MMA Анатолий Малыхин

    Борец, чемпион России по ММА Анатолий Малыхин рассказал, как относится к киберспорту.

    - Чем вы увлекаетесь кроме ММА?

    – Люблю компьютерные игры, рыбалку, катание на квадроциклах.

    - Какие игры предпочитаете?

    – Люблю стратегии. Играю в доту. Конечно, когда есть свободное время. Но такое бывает редко.

    - Как относитесь к киберспорту?

    – Считаю, что это полноценный спорт. Знаю ребят, которые занимаются киберспортом. Тоже очень большие нагрузки. Нужно оттачивать искусство, взаимопонимание. Не каждый человек сможет по десять часов в день проводить за игрой. У киберспортсменов очень сильно развито мышление. Я сам играю и люблю наблюдать, как это делают другие, – отметил Малыхин.

    Сейчас Анатолий готовится к чемпионату мира, который пройдет в Казахстане 6-7 октября, и к дебюту в профессиональном ММА.

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