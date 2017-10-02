Чемпион России по ММА: «Играю в Dota 2, считаю, что киберспорт – это полноценный спорт»

Борец, чемпион России по ММА Анатолий Малыхин рассказал, как относится к киберспорту.

- Чем вы увлекаетесь кроме ММА?

– Люблю компьютерные игры, рыбалку, катание на квадроциклах.

- Какие игры предпочитаете?

– Люблю стратегии. Играю в доту. Конечно, когда есть свободное время. Но такое бывает редко.

- Как относитесь к киберспорту?

– Считаю, что это полноценный спорт. Знаю ребят, которые занимаются киберспортом. Тоже очень большие нагрузки. Нужно оттачивать искусство, взаимопонимание. Не каждый человек сможет по десять часов в день проводить за игрой. У киберспортсменов очень сильно развито мышление. Я сам играю и люблю наблюдать, как это делают другие, – отметил Малыхин.

Сейчас Анатолий готовится к чемпионату мира, который пройдет в Казахстане 6-7 октября, и к дебюту в профессиональном ММА.