Timon из ЦСКА стал двукратным чемпионом России по FIFA

Игрок ЦСКА и Gambit Esports Андрей «Timon» Гурьев стал двукратным чемпионом России по киберфутболу. В решающем матче Timon переиграл Давлята «Shut» Сагитова (3:2).

Таким образом Timon сумел повторить прошлогодний успех и получить возможность выступить на ESWC 2017.

Чемпионат России по киберфутболу проходил в Москве с 29 сентября по 1 октября. Призовой фонд турнира составил 150 тысяч рублей.

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