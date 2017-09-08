Тина Канделаки: «Главная проблема киберспорта на ТВ – нет героев, массовый зритель их пока не знает»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась на тему трансляций киберспорта на телевидении.

О том, как ТВ заработать на киберспорте

«Здесь вопрос не киберспорта, а вопрос упаковки контента и наличия героев, понятных массовой зрительской аудитории. Мы регулярно проводим творческие встречи, летучки, на которых команда, которая отвечает за продажи на канале, все время говорит о том, что у спонсоров повышенный интерес к этому контенту. Мы показали турниры, начиная с DOTA 2 и заканчивая азиатскими чемпионатами, но этого недостаточно для крупных спонсоров. Главная проблема – отсутствие героев. В киберспорте есть свои имена, но массовый телевизионный зритель их пока не знает.

Мы же не можем включить телевизор для аудитории 18-24, сигнал идет для всех. Поэтому здесь требуется комплекс мер: в первую очередь, нужно продумывать и создавать околоспортивный контент, который будет рассказывать о героях киберспорта языком, понятным массовой аудитории- важна популяризация и вовлечение. Ведь чем быстрее они будут становиться популярными, тем выше будет спрос, в том числе спонсоров и рекламодателей на ТВ.

Я всегда привожу пример биатлона, который еще несколько лет тому назад был достаточно несмотрибельным видом спорта. Непонятно было, за кем и за чем следить, потому что не особо видно лица спортсменов, дистанции протяженные с точки зрения времени смотрения Но появился Дмитрий Губерниев и всей стране четко объяснил правила, сделав эту гонку одной из самых захватывающих и увлекательных, с телевизионной точки зрения.

Ты хочешь оторваться, но не можешь – такой сильный эмоциональный посыл и сигнал идет из экрана. То же самое должно быть в киберспорте.

Мы только-только дали возможность Паше Занозину себя проявить в этом виде спорта, но он пока только формируется. Нет комментаторов, которые делают привлекательным этот контент с точки зрения эмоциональной составляющей и привлечения тем зрителя. Нет героев пока, мы только-только показали Лену Урусову. Еще очень мало времени прошло, чтобы ее все запомнили и идентифицировали.

Нужно, чтобы произошло несколько телевизионных вещей: должны появиться герои, талантливые комментаторы и околоспортивный контент (разные программы, рассказывающие о жизни и судьбе спортсменов, выбравших этот вид спорта). Тогда образуется некий кейс, и можно будет говорить о каких-то конкретных, понятных цифрах: у нас есть жанры, трансляции и доля рынка, на которую мы, как субхолдинг, претендуем. В той же Азии, где игры – просто огромный финансовый рынок, стали понимать, что надо вообще делать отдельные киберканалы. Причем платные, на которые аудитория с удовольствием идет», – отметила Канделаки.

О феномене Twitch

«Если вы на Twitch посидите, вы тогда все поймете. Необязательно даже играть. То есть твитч – это такое закрытое комьюнити. Знаете, еще Роном Хаббардом придумано, что все хотят иметь свою так называемую секту. В этом случае лучше подойдет слово община: есть огромное-огромное комьюнити, в котором чатинг является частью развлечения. Одни люди играют, а другие наблюдают и комментируют это.

Жанры, форматы все время меняются в зависимости от того, как меняются зрительский интерес и технологии. С появлением Twitch возникла еще одна технология, формат потребления контента, а также инвестиции в этот контент и агрегирование миллионов людей.

Что делает телевидение? Оно в этом смысле может само создавать форматы, а может заимствовать. Можем ли мы взять и перенести твитч в телевизор? Нет, не можем. Хотя очень хотелось бы. Можем ли мы взять и создать отдельный канал? Обсуждаем и все тщательно просчитываем. А дальше простой вопрос, как «отелевизионить» этот контент? Единственное, в чем на сегодняшний день телевидение уступает многим другим формам распространения и потребления контента — это прямая коммуникация. То есть вот этот чат же не будет идти в телевизоре. Поэтому мы сейчас над этим думаем», – пояснила Канделаки.