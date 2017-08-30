В фильме «РЕН ТВ» рассказали, что игроков в CS:GO готовят к отражению атаки пришельцев

Канал «РЕН ТВ» 25 августа показал документальный фильм «НЛО против военных!».

В этом фильме рассказывается, что спецслужбы вербуют профессиональных игроков в CS:GO, чтобы затем использовать их в борьбе с пришельцами.

Цитаты из фильма

«Маттиас Лауридсен (MSL, игрок команды North – прим. cyber.sports.ru) — капитан сборной Дании по киберспорту. Сегодня этого скромного паренька называют одним из наиболее вероятных претендентов на звание спецагента по борьбе с пришельцами. В этом году команда Дании претендует на чемпионский титул по игре Counter-Strike. По мнению экспертов, этот легендарный шутер — идеальный стрелковый тренажер по быстро движущимся мишеням. В недалеком будущем такими целями могут оказаться инопланетные дроны либо живая сила противника».

«2014 год. Бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг объявляет о начале подготовки сотрудников для британских служб внешней разведки MI6 и контрразведки MI5 на базе университета Де Монфорт в Лестере. Министр даже не особо пытался скрывать истинные намерения и цели новой структуры. Следом уже в Азии в секретный проект интегрировались крупнейшие медиакорпорации, которые запустили серию киберспортивных турниров с призовым фондом в несколько миллиардов долларов. Но главный приз, разумеется, — приглашение в сверхсекретную программу межпланетной обороны».

«По данным экспертов, сегодня в эту разветвленную структуру внедрено уже более десяти тысяч талантливых киберспортсменов. По сути, речь идет о целой дивизии опытных стрелков, которые постоянно совершенствуют свое мастерство».

Стоит отметить, что турниров с призовым фондом в несколько миллиардов долларов не существует.