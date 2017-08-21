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    🐵 «Горилла» стал чемпионом мира по FIFA 17

    Теги FIFA

    Англичанин Спенсер «Gorilla» Илинг выиграл чемпионат мира по FIFA 17.

    В финале в серии из двух игр Gorilla обыграл немца Кая «deto» Валлина с общим счетом 7:3.

    Gorilla получил приглашение на церемонию награждения ежегодной футбольной премии «Золотой мяч» и 200 тысяч долларов. Deto выиграл 40 тысяч долларов.

    Чемпионат мира по FIFA проходил в Лондоне с 16 по 18 августа. Среди 32 лучших киберфутболиста мира был российский Андрей «Timon» Гурьев, который вылетел в 1/4 финала дивизиона PlayStation.

    Официальными платформами турнира были PlayStation 4 и Xbox One, в гранд-финале лучшие киберфутболисты из каждого дивизиона провели две игры на разных консолях. Трансляции турнира на русском языке вел телеканал Game Show.

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