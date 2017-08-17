Игрок ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев проиграл в 1/4 финала ЧМ по FIFA 17

Российский киберфутболист Андрей «Timon» Гурьев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по FIFA 17.

Timon в 7 матчах набрал 12 очков при разнице мячей +5.

В четвертьфинале Timon, представляющий футбольный ЦСКА и киберспортивную организацию Gambit, проиграл итальянцу Даниэлю «IcePrinsipe» Паолуччи (2:1, 0:5).

Чемпионат мира по FIFA проходит в Лондоне с 16 по 18 августа. Победитель турнира получит 200 000 долларов.