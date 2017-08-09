Киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024 в Париже

Сопредседатель заявочного комитета Олимпиады в Париже в 2024 году Тони Эстанге порассуждал на тему включения киберспорта в программу Олимпиады.

«Нам нужно внимательно рассмотреть этот вопрос. Мы не можем просто так сказать: «Это не про нас, это не относится к Олимпиаде». Молодежь интересуется киберспортом. Давайте рассмотрим этот вопрос, встретимся с предтавителями киберспорта, попытаемся навести мосты.

Я не хочу говорить «нет» с самого начала. Думаю, что киберспортивной семье будет интересно взаимодействовать с МОК, чтобы лучше понять, почему это может стать огромным успехом.

Время еще есть. Мы встретимся с нужными людьми после конгресса международного олимпийского комитета в сентябре. Последнее слово будет за МОК», – отметил Эстанге.

В сентябре Париж будет официально назван городом, где пройдет Олимпиада-2024, так как единственный соперник французской столицы – Лос-Анджелес – согласился принять Игры-2028.

Сейчас проходит The International 7 – чемпионат мира по Dota 2, в котором участвуют российские команды Virtus.pro и Team Empire. На пике трансляции TI7 смотрели 7,5 млн зрителей, подавляющее большинство которых – из Китая.

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