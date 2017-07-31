Главный турнир года по Dota 2 – через 2 дня. Качайте приложение Well Played!

Главный турнир года по Dota 2 - The International 2017 – начинается в среду.

18 команд, в том числе и российские Virtus.pro и Team Empirе, разыграют больше 23 миллионов долларов.

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