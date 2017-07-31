Главный турнир года по Dota 2 – через 2 дня. Качайте приложение Well Played!
Главный турнир года по Dota 2 - The International 2017 – начинается в среду.
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