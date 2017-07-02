Призовой фонд ЧМ по Dota 2 превысил 20 млн долларов

Призовой фонд The International 2017 преодолел отметку в 20 миллионов долларов, существенно опережая рост прошлого года за аналогичный период.

В прошлом году команды разыгрывали 20,77 млн долларов, это был самый большой призовой фонд в истории киберспортивных турниров.

Призовой фонд The International формируется за счет 25% от каждого купленного боевого пропуска – специального дополнения для игроков в Dota 2, которое позволяет владельцу участвовать в квестах, выигрывать ценные скины для оформления персонажей в игре и перед самим чемпионатом мира получить фэнтези-карточки участников. Одним из нововведений летнего боевого пропуска-2017 стали знаменитые фразы комментаторов на разных языках (к примеру, «Жил до конца – умер как герой»), которые можно использовать во время игры.

Финальная часть чемпионата мира пройдет 7-12 августа. В числе прочих, за призовые места поборются две российские команды – Virtus.pro и Team Empire.