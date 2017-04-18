У «Спартака» будут команды по Dota 2, CS:GO и League of Legends

19 апреля на стадионе «Открытие Арена» будет открыт новый киберспортивный клуб «Спартак».

Открытие клуба приурочено к праздничным мероприятиям в честь 82-летия со дня основания МФСО «Спартак» им. Н.П.Старостина.

Киберспортивный клуб «Спартак» будет представлен командами в популярных дисциплинах CS:GO, Dota 2 и League of Legends. Ранее под эгидой футбольного клуба выступал Сергей «Kefir» Никифоров.

Общество «Спартак» было основано 19 апреля 1935 года. В состав общества входят хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные клубы, а также клубы по мини-футболу, флорболу, боксу, регби и пляжному футболу.

Киберспорт в России входит в число видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.