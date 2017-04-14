Киберспорт в России приравняли к футболу, хоккею и баскетболу

Министерство спорта Российской Федерации выпустило указ о переводе киберспорта во второй раздел реестра, в который входят виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне, такие как футбол, хоккей или баскетбол.

Благодаря таким изменениям в России станет возможным проведение чемпионатов страны, а также присваивание разрядов и званий по киберспорту.

«Киберспорт наконец-то занял свое законное место наравне с «большим спортом». Это результат и наших усилий, и общего роста популярности компьютерного спорта по всей России. Проделана большая работа не только по приданию киберспорту массовости, но и по организации качественных соревнований, подготовке судей, проведению соответствующих научных и прикладных исследований. Однако хочу заметить, что с переходом во второй раздел стоящие перед нами задачи станут еще более сложными и масштабными», – заявил президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит.

Киберспорт был признан официальным видом спорта в России 7 июня 2016 года.