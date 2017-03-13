Virtus.pro и Na’Vi сыграют в финале отбора СНГ на киевский мейджор по Dota 2

Сегодня украинская команда Natus Vincere (чемпион мира-2011) и российская Virtus.pro сыграют в финале СНГ-квалификации на будущий мейджор по Dota 2.

Мейджор пройдет в Киеве в конце апреля, только одна команда будет представлять СНГ на турнире с призовым фондом не меньше 3 миллионов долларов.

Матч начнется примерно в 20.00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию и обсудить игру можно на сайте cyber.sports.ru.

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