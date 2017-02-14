Неймар планирует купить команду по League of Legends

Ранее игрок увлекался CS:GO и сыграл вместе с представителем SK Gaming Габриелем «FalleN» Толедо. Также в конце января Неймар уже контактировал с League of Legends: в своем твиттере он приветствовал Энрике «xPeke» Седеньо, известного игрока в LoL, который, как и бразильский нападающий, имеет спонсорский контракт с Gillette.

Отметим, что бывший нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо приобрел часть акций CNB e-Sports Club.

League of Legends – самая популярная многопользовательская игра в мире: количество пользователей по всему миру составляет около 100 миллионов человек.