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    Дмитрий Свищев: «Необходимо чтобы за склонение спортсмена к допингу отвечали не только доктора и тренеры, но и другие лица»

    Теги допинг Дмитрий Свищев Александр Крушельницкий

    Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев предложил ввести поправки в закон об ответственности за склонение спортсмена к применению допинга.

    «Я готовлю поправки в принятый в ноябре 2016 года закон об уголовной ответственности за склонение атлетов к допингу. В этом законе речь идет о наказании тренеров, специалистов по спортивной медицине либо иных специалистов в области физической культуры и спорта за использование запрещенных в спорте препаратов.

    Случай с Александром Крушельницким, который не по своей вине лишился медали после обнаружения в его крови мельдония, продемонстрировал, что в этом законе есть пробел. Необходимо, чтобы за склонение спортсмена к допингу отвечали не только доктора и тренеры, но и другие лица, в том числе неустановленные, которые без ведома спортсмена вынудили его принять допинг.

    Будет расширен перечень лиц, в отношении которых будут действовать санкции в рамках закона об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению запрещенных в спорте препаратов.

    В ближайшее время я внесу соответствующий законопроект в Госдуму. Уверен в его необходимости и в том, что в случае принятия этот закон станет новым шагом в совершенствовании российского антидопингового законодательства», – рассказал Свищев.

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