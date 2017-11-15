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    Российская керлингистка Галкина подозревается в манипуляции с допинг-пробами перед Сочи-2014

    Теги сборная России жен Екатерина Галкина Сочи-2014 допинг Григорий Родченков

    Российская керлингистка Екатерина Галкина подозревается в манипуляции с допинг-пробами.

    В письме от бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова говорится о том, что 6 января 2014 года Галкина сдала допинг-тест, в котором были обнаружены аномально высокие показатели тестостерона.

    Позже эта проба исчезла и была отмечена в системе ADAMS как отрицательная.

    В настоящий момент в отношении Галкиной ведется расследование.

    Галкина в составе сборной России выступала в Сочи-2014, где команда заняла шестое место.

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