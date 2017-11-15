Российская керлингистка Галкина подозревается в манипуляции с допинг-пробами перед Сочи-2014
Российская керлингистка Екатерина Галкина подозревается в манипуляции с допинг-пробами.
В письме от бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова говорится о том, что 6 января 2014 года Галкина сдала допинг-тест, в котором были обнаружены аномально высокие показатели тестостерона.
Позже эта проба исчезла и была отмечена в системе ADAMS как отрицательная.
В настоящий момент в отношении Галкиной ведется расследование.
Галкина в составе сборной России выступала в Сочи-2014, где команда заняла шестое место.
Опрос
Кто для вас Григорий Родченков?
7842 голосa 7
- Борец за правду39%
- Предатель61%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.