Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал игру мужской сборной на чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Напомним, что россияне потерпели семь поражений на старте турнира и не смогут завоевать на чемпионате мира путевку на Олимпиаду в Пхенчхан.

«Это худшее выступление за всю историю! Повторяется ситуация прошлых чемпионатов мира, когда мы вываливались в группу В. С такой игрой она нас, видимо, снова ждет, если ребята за голову не возьмутся», – отметил Свищев.

«Предстоит разбор ошибок. Не хочется пугать сейчас игроков и тренеров, но то, что будет серьезный разбор полетов, – это факт! С такой игрой нам вообще не то что на Олимпиаде, но даже на чемпионате Европы делать нечего.

И то, что у нас было четвертое место на чемпионате Европы, – это, конечно, хороший результат, но непонятно, почему сейчас после такой серьезной подготовки мы очутились в такой ситуации.

Да, наша сборная попадет на олимпийскую квалификацию. Но понимаете, в чем проблема? Я считаю, что если будет такая игра, если тренерский штаб и спортсмены не объяснят, что произошло в данной ситуации, то ехать на Олимпиаду, тратить государственные деньги и позориться нет никакого смысла», – добавил глава ФКР.