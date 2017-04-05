Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Свищев: «С такой игрой россиянам нет смысла ехать на Олимпиаду, тратить государственные деньги и позориться»

    Теги сборная России чемпионат мира Дмитрий Свищев ФКР

    Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал игру мужской сборной на чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

    Напомним, что россияне потерпели семь поражений на старте турнира и не смогут завоевать на чемпионате мира путевку на Олимпиаду в Пхенчхан.

    «Это худшее выступление за всю историю! Повторяется ситуация прошлых чемпионатов мира, когда мы вываливались в группу В. С такой игрой она нас, видимо, снова ждет, если ребята за голову не возьмутся», – отметил Свищев.

    «Предстоит разбор ошибок. Не хочется пугать сейчас игроков и тренеров, но то, что будет серьезный разбор полетов, – это факт! С такой игрой нам вообще не то что на Олимпиаде, но даже на чемпионате Европы делать нечего.

    И то, что у нас было четвертое место на чемпионате Европы, – это, конечно, хороший результат, но непонятно, почему сейчас после такой серьезной подготовки мы очутились в такой ситуации.

    Да, наша сборная попадет на олимпийскую квалификацию. Но понимаете, в чем проблема? Я считаю, что если будет такая игра, если тренерский штаб и спортсмены не объяснят, что произошло в данной ситуации, то ехать на Олимпиаду, тратить государственные деньги и позориться нет никакого смысла», – добавил глава ФКР.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться