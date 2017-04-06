В Эдмонтоне продолжается мужской чемпионат мира по керлингу. Сборная России потерпела девятое поражение подряд, уступив Голландии (4:6).

Чемпионат мира

Эдмонтон, Канада

Мужчины

1 апреля

Россия – США – 2:9

2 апреля

Россия – Канада – 3:11

3 апреля

Китай – Россия – 9:6

Норвегия – Россия – 5:3

4 апреля

Россия – Швейцария – 2:9

Швеция – Россия – 10:5

5 апреля

Россия – Италия – 5:9

Россия – Япония – 4:12

Голландия – Россия – 6:4

6 апреля

Россия – Германия – 18.00

7 апреля

Шотландия – Россия – 4.00

Турнирное положение:

Канада – 9 побед (9 матчей)

Швеция – 8 (9)

Швейцария – 7 (9)

США – 6 (9)

Япония – 5 (9)

Италия – 4 (9)

Китай – 4 (9)

Норвегия – 4 (9)

Шотландия – 4 (9)

Германия – 2 (9)

Голландия – 1 (9)

Россия – 0 (9)

Сборная России: Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов, Евгений Климов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.