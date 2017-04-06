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    Чемпионат мира. Россия проиграла Голландии, потерпев девятое поражение подряд

    Теги результаты сборная России сборная Швеции сборная Шотландии сборная Норвегии чемпионат мира сборная Канады сборная Китая сборная Голландии сборная Швейцарии сборная Германии сборная США Алексей Стукальский сборная Японии сборная Италии Алексей Тимофеев Тимур Гаджиханов Артур Ражабов Евгений Климов

    В Эдмонтоне продолжается мужской чемпионат мира по керлингу. Сборная России потерпела девятое поражение подряд, уступив Голландии (4:6).

    Чемпионат мира

    Эдмонтон, Канада

    Мужчины

    1 апреля

    Россия – США – 2:9

    2 апреля

    Россия – Канада – 3:11

    3 апреля

    Китай – Россия – 9:6

    Норвегия – Россия – 5:3

    4 апреля

    Россия – Швейцария – 2:9

    Швеция – Россия – 10:5

    5 апреля

    Россия – Италия – 5:9

    Россия – Япония – 4:12

    Голландия – Россия – 6:4

    6 апреля

    Россия – Германия – 18.00

    7 апреля

    Шотландия – Россия – 4.00

    Турнирное положение:

    Канада – 9 побед (9 матчей)
    Швеция – 8 (9)
    Швейцария – 7 (9)
    США – 6 (9)
    Япония – 5 (9)
    Италия – 4 (9)
    Китай – 4 (9)
    Норвегия – 4 (9)
    Шотландия – 4 (9)
    Германия – 2 (9)
    Голландия – 1 (9)
    Россия – 0 (9)

    Сборная России: Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов, Евгений Климов.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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