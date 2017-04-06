Чемпионат мира. Россия проиграла Голландии, потерпев девятое поражение подряд
В Эдмонтоне продолжается мужской чемпионат мира по керлингу. Сборная России потерпела девятое поражение подряд, уступив Голландии (4:6).
Чемпионат мира
Эдмонтон, Канада
Мужчины
1 апреля
Россия – США – 2:9
2 апреля
Россия – Канада – 3:11
3 апреля
Китай – Россия – 9:6
Норвегия – Россия – 5:3
4 апреля
Россия – Швейцария – 2:9
Швеция – Россия – 10:5
5 апреля
Россия – Италия – 5:9
Россия – Япония – 4:12
Голландия – Россия – 6:4
6 апреля
Россия – Германия – 18.00
7 апреля
Шотландия – Россия – 4.00
Турнирное положение:
Канада – 9 побед (9 матчей)
Швеция – 8 (9)
Швейцария – 7 (9)
США – 6 (9)
Япония – 5 (9)
Италия – 4 (9)
Китай – 4 (9)
Норвегия – 4 (9)
Шотландия – 4 (9)
Германия – 2 (9)
Голландия – 1 (9)
Россия – 0 (9)
Сборная России: Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов, Евгений Климов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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