В Пекине продолжается женский чемпионат мира по керлингу. Сегодня сборная России обыграла команду Чехии (9:7), но уступила Швейцарии (7:12).

Чемпионат мира

Пекин, Китай

Женщины

Групповой этап

18 марта

Южная Корея – Россия – 6:9

19 марта

Канада – Россия – 10:9

Шотландия – Россия – 10:7

20 марта

Россия – Чехия – 9:7

Россия – Швейцария – 7:12

21 марта

Россия – Германия – 4.00

Россия – Италия – 9.00

22 марта

Россия – Дания – 4.00

США – Россия – 14.00

23 марта

Швеция – Россия – 9.00

Россия – Китай – 14.00

Турнирное положение:

Канада – 4 (4)

Швейцария – 4 (4)

Шотландия – 3 (4)

Швеция – 3 (4)

Чехия – 3 (5)

Италия – 2 (4)

Южная Корея – 2 (5)

Россия – 2 (5)

Германия – 1 (4)

США – 1 (4)

Китай – 1 (4)

Дания – 0 (5)

Сборная России: Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.