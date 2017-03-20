Чемпионат мира (жен). Россия обыграла Чехию и уступила Швейцарии, другие матчи
В Пекине продолжается женский чемпионат мира по керлингу. Сегодня сборная России обыграла команду Чехии (9:7), но уступила Швейцарии (7:12).
Чемпионат мира
Пекин, Китай
Женщины
Групповой этап
18 марта
Южная Корея – Россия – 6:9
19 марта
Канада – Россия – 10:9
Шотландия – Россия – 10:7
20 марта
Россия – Чехия – 9:7
Россия – Швейцария – 7:12
21 марта
Россия – Германия – 4.00
Россия – Италия – 9.00
22 марта
Россия – Дания – 4.00
США – Россия – 14.00
23 марта
Швеция – Россия – 9.00
Россия – Китай – 14.00
Турнирное положение:
Канада – 4 (4)
Швейцария – 4 (4)
Шотландия – 3 (4)
Швеция – 3 (4)
Чехия – 3 (5)
Италия – 2 (4)
Южная Корея – 2 (5)
Россия – 2 (5)
Германия – 1 (4)
США – 1 (4)
Китай – 1 (4)
Дания – 0 (5)
Сборная России: Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.
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