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    Чемпионат мира (жен). Россия обыграла Чехию и уступила Швейцарии, другие матчи

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    В Пекине продолжается женский чемпионат мира по керлингу. Сегодня сборная России обыграла команду Чехии (9:7), но уступила Швейцарии (7:12).

    Чемпионат мира

    Пекин, Китай

    Женщины

    Групповой этап

    18 марта

    Южная Корея – Россия – 6:9

    19 марта

    Канада – Россия – 10:9

    Шотландия – Россия – 10:7

    20 марта

    Россия – Чехия – 9:7

    Россия – Швейцария – 7:12

    21 марта

    Россия – Германия – 4.00

    Россия – Италия – 9.00

    22 марта

    Россия – Дания – 4.00

    США – Россия – 14.00

    23 марта

    Швеция – Россия – 9.00

    Россия – Китай – 14.00

    Турнирное положение:

    Канада – 4 (4)
    Швейцария – 4 (4)
    Шотландия – 3 (4)
    Швеция – 3 (4)
    Чехия – 3 (5)
    Италия – 2 (4)
    Южная Корея – 2 (5)
    Россия – 2 (5)
    Германия – 1 (4)
    США – 1 (4)
    Китай – 1 (4)
    Дания – 0 (5)

    Сборная России: Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.

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