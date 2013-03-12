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    Турнир претендентов. 2-й тур. Грищук обыграл Со, Крамник разошелся миром с Карякиным и другие результаты

    Теги результаты Владимир Крамник Левон Аронян Шахрияр Мамедьяров турнир претендентов Александр Грищук Сергей Карякин Фабиано Каруана Уэсли Со Дин Лижэнь

    Сегодня проходят партии второго тура турнира претендентов. Александр Грищук (Россия) обыграл американца Уэсли Со, Владимир Крамник сыграл вничью с Сергеем Карякиным

    Турнир претендентов

    Берлин, Германия

    2-й тур

    Александр Грищук (Россия) – Уэсли Со (США) – 1:0

    Дин Лижэнь (Китай)  – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

    Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5

    Владимир Крамник (Россия) – Сергей Карякин (Россия) – 0,5:0,5

    Турнирное положение: Крамник, Мамедьяров, Каруана – по 1,5, Аронян, Лижэнь, Грищук – по 1, Карякин – 0,5, Со – 0. 

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