Турнир претендентов. 2-й тур. Грищук обыграл Со, Крамник разошелся миром с Карякиным и другие результаты

Сегодня проходят партии второго тура турнира претендентов. Александр Грищук (Россия) обыграл американца Уэсли Со, Владимир Крамник сыграл вничью с .

Турнир претендентов

Берлин, Германия

2-й тур

Александр Грищук (Россия) – Уэсли Со (США) – 1:0

Дин Лижэнь (Китай) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5

Владимир Крамник (Россия) – Сергей Карякин (Россия) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Крамник, Мамедьяров, Каруана – по 1,5, Аронян, Лижэнь, Грищук – по 1, Карякин – 0,5, Со – 0.