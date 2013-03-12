Турнир претендентов. 2-й тур. Грищук обыграл Со, Крамник разошелся миром с Карякиным и другие результаты

Сегодня проходят партии второго тура турнира претендентов. Александр Грищук (Россия) обыграл американца Уэсли Со, Владимир Крамник сыграл вничью с Сергеем Карякиным.
Турнир претендентов
Берлин, Германия
2-й тур
Александр Грищук (Россия) – Уэсли Со (США) – 1:0
Дин Лижэнь (Китай) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5
Владимир Крамник (Россия) – Сергей Карякин (Россия) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Крамник, Мамедьяров, Каруана – по 1,5, Аронян, Лижэнь, Грищук – по 1, Карякин – 0,5, Со – 0.