Сергей Карякин: «Мемориал Таля показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Крамник, Грищук и Мамедьяров»

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своей готовности к турниру претендентов.

«Мемориал Таля показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Владимир Крамник, Александр Грищук и Шахрияр Мамедьяров, но всё может измениться. При этом не могу сказать, что я показал свой максимум. Перед каждой партией я всегда думал о том, стоит ли показывать эту идею перед турниром претендентов или нет.

— Владимир Крамник заявил, что в силу опыта у него есть преимущество перед конкурентами. Что думаете об этом?

— Я тоже не новичок. Для меня это третий турнир претендентов, поэтому каких-то лишних нервов перед стартом у меня не будет.

— Букмекеры называют фаворитом армянина Левона Ароняна.

— На мой взгляд, шансы и стартовые позиции у всех гроссмейстеров равны. Только турнир покажет, кто как к нему подготовился. Что касается Левона Ароняна – он провел выдающийся 2017 год и букмекеры вполне могут считать его фаворитом», – сказал Карякин.