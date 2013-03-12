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    Сергей Карякин: «Мемориал Таля показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Крамник, Грищук и Мамедьяров»

    Теги Владимир Крамник Шахрияр Мамедьяров турнир претендентов Александр Грищук Сергей Карякин

    Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своей готовности к турниру претендентов.

    «Мемориал Таля показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Владимир Крамник, Александр Грищук и Шахрияр Мамедьяров, но всё может измениться. При этом не могу сказать, что я показал свой максимум. Перед каждой партией я всегда думал о том, стоит ли показывать эту идею перед турниром претендентов или нет.

    — Владимир Крамник заявил, что в силу опыта у него есть преимущество перед конкурентами. Что думаете об этом?

    — Я тоже не новичок. Для меня это третий турнир претендентов, поэтому каких-то лишних нервов перед стартом у меня не будет.

    — Букмекеры называют фаворитом армянина Левона Ароняна.

    — На мой взгляд, шансы и стартовые позиции у всех гроссмейстеров равны. Только турнир покажет, кто как к нему подготовился. Что касается Левона Ароняна – он провел выдающийся 2017 год и букмекеры вполне могут считать его фаворитом», – сказал Карякин.

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