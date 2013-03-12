Сергей Карякин: «Аронян провел выдающийся 2017 год и букмекеры вполне могут считать его фаворитом»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей форме в преддверии турнира претендентов, Левоне Ароняне и тренировочном сбору в Шотландии.

О фаворитах турнира претендентов: «На мой взгляд, шансы и стартовые позиции у всех гроссмейстеров равны. Только турнир покажет, кто как к нему подготовился. Что касается Левона Ароняна — он провел выдающийся 2017 год и букмекеры вполне могут считать его фаворитом».

О своем состоянии: «Мемориал Таля показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Владимир Крамник, Александр Грищук и Шахрияр Мамедьяров, но всё может измениться. При этом не могу сказать, что я показал свой максимум. Перед каждой партией я всегда думал о том, стоит ли показывать эту идею перед турниром претендентов или нет. Для меня это третий турнир претендентов, поэтому каких-то лишних нервов перед стартом у меня не будет».

О сборе в Шотландии: «Я провел несколько сборов до турнира претендентов. В феврале друзья помогли мне со спокойным и уютным местом в Шотландии, где я мог сосредоточиться на шахматах. Там мне удавалось не только заниматься подготовкой в турниру в шахматном плане, но и много гулять, бегать кроссы. Я отлично провел время и мои результаты на Мемориале Таля — лишнее тому подтверждение», — цитируют Карякина «Известия».