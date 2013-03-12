Магнус Карлсен – Анишу Гири: «Выиграй хоть один турнир в карьере, тогда, может, люди и начнут воспринимать тебя всерьез»

Норвежец Магнус Карлсен и голландец Аниш Гири вступили в перепалку в социальных сетях.

Карлсен опубликовал в твиттере ссылку на слова француза Максима Вашье-Лаграва о том, что «Владимир Крамник, возможно, лучше всех в мире понимает шахматы». Норвежец прокомментировал эти слова смайликом истерического смеха.

Гири, в свою очередь, ответил Карлсену: «Похоже, что в преддверии турнира претендентов кто-то нервничает куда больше, чем все восемь участников вместе взятые. Подсказка – это не я и не Максим Вашье-Лаграв».

«Перестань, это просто смешно. Выиграй хоть один турнир в своей карьере, тогда, может, люди и начнут воспринимать тебя всерьез», – прокомментировал Карлсен.