Владимир Крамник: «Для меня игра Лионеля Месси или Леброна Джеймса — это искусство»

Российский гроссмейстер Владимир Крамник объяснил почему профессиональный спорт становится искусством.

«Любое занятие спортом на высочайшем уровне — это искусство. Я говорю про лучших игроков в баскетбол, хоккей, теннис или футбол. Например, для меня игра Лионеля Месси или Леброна Джеймса — это искусство. Я получаю наслаждение от их перформансов. В шахматах то же самое.

С каким видом искусства я бы сравнили шахматную игру? Я бы сказал, что профессия шахматиста очень схожа с мастерством классического музыканта. Ритм и формат жизни приблизительно схожи: постоянные разъезды, всегда надо держать себя в форме. У меня много друзей среди классических музыкантов, мы часто делимся секретами подготовки. Во всяком случае я часто использую секреты их мастерства в своем деле. Постоянная работа на максимуме, психологическая устойчивость — все это должно быть у каждого из нас. Я вообще люблю поговорить со спортсменами других видов, чтобы почерпнуть что-то новое и интересное», — цитируют Крамника «Известия».